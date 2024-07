“Il tema della sicurezza rappresenta una delle priorità del Governo Meloni. In questi giorni migliaia di nuove unità di personale stanno entrando in servizio in tutta Italia negli organici delle varie Forze dell’Ordine potenziandoli anche al netto dei fisiologici pensionamenti”.

Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera.

