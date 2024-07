Approvato dalla Giunta Regionale della Campania con apposito atto delibera nei giorni scorsi (domani sarà pubblicato sul Burc) il ‘Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022/2024 dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, adottato in via provvisoria con Delibera Aziendale n. 289 del 18 giugno …” facendo “obbligo al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, di adottare il PTFP 2022/2024 in via definitiva”.

Il dato di maggiore interesse operativo, considerando quanto sta accadendo proprio in questi mesi sulla questione 118 e demedicalizzazioni, riguarda il via libera per il 2024 ad assunzioni per 87 unità.

