Sant’Agata de’ Goti nella giornata di ieri si è messa in marcia.

Si è messa in marcia per rinnovare il sentimento comune rispetto ad un tema assolutamente centrale ed importante quale quello della prevenzione.

Nove chilometri di cammino, principiando dalla frazione di Bagnoli, area confinante con il territorio del Casertano, fino ad arrivare alla grotta della Madonna di Lourdes alla località Castrone.

