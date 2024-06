Il Comune di Molinara andrà in dissesto finanziario, si tratta di una procedura obbligata a valle della sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in riferimento al diniego della omologazione del piano di equilibrio finanziario presentato dal Comune.

Una situazione di cui la minoranza di Alternativa Civica ha subito sottolineato la gravità.

Lo scorso venerdì in Consiglio, il Sindaco Giuseppe Addabbo ha spiegato in maniera articolata la vicenda, ripercorrendola dall’inizio del suo mandato.

