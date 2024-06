La fumata bianca che sperava arrivasse entro il week-end per ora non c’è stata, ma il Benevento non si perde d’animo. Continua a tenere il mirino puntato su Morra e Lamesta del Rimini, per i quali ha presentato un’offerta ufficiale mercoledì pomeriggio e attende una risposta. Sarebbe dovuta arrivare ieri, ma così non è stato, sebbene dalla Romagna sia nuovamente filtrata la volontà del club biancorosso di non privarsi in un colpo solo dei suoi due miglior giocatori della passata stagione.

