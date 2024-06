Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “L’Italia è stata imbarazzante, ma non ci salviamo la coscienza individuando in Spalletti il facile capro espiatorio. Ho il coraggio di dirlo oggi: Luciano Spalletti è uno dei migliori allenatori in circolazione. Ma per caso certi Soloni hanno capito che abbiamo giocatori scarsissimi e che i Totti e i Del Piero non esistono più? Riflettiamo sui mali del calcio, altro che Spalletti…”. Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.