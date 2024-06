Compravendita Cantina del Taburno, partita resta aperta

Ieri abbiamo parlato della vicenda legata all’acquisizione della Cantina del Taburno e del ricorso presentato dai ‘viticoltori’ che è stato rigettato. E’ bene precisare che l’ordinanza del Tribunale di Benevento emessa in sede di reclamo ha dovuto solo prendere atto della stipula della compravendita della Cantina tra il Consorzio Agrario e la Tenuta La Fortezza del Gruppo Rillo stipulata il 5 aprile 2024 nonostante la pendenza del procedimento di reclamo e che l’ordinanza , come da principi affermati e reiterati più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, non ha alcun valore di decisione sulla validità della compravendita della Cantina e della procedura che l’ha preceduta , contesta dai Viticoltori del Taburno.

