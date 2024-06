Ambiente: Costa, ‘proposta ecocidio maldestra, strumento generico in mano a magistrati’

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “Bonelli, Fratoianni ed il loro partito hanno presentato una proposta di legge in cui si prevede l’introduzione del reato di ‘ecocidio’, definito come ‘qualsiasi atto illecito o arbitrario commesso con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che il medesimo atto causi un danno grave e diffuso o a lungo termine all’ambiente o a un ecosistema’. Pena prevista fino a 20 anni di reclusione. Una proposta maldestra, un manifesto e generico che metterebbe, se approvato, nelle mani della magistratura uno strumento che si presta a svariate e variopinte interpretazioni”. Lo afferma il deputato di Azione Enrico Costa.

“Bonelli e Fratoianni -aggiunge- sono gli stessi che attaccano (giustamente) la maggioranza quando inventa reati strampalati. Purtroppo, l’uso, anzi l’abuso della giustizia, come scorciatoia per avere qualche titolo sui giornali non risparmia nessuno”.