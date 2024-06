Sassari Pittalis (Fi), ‘Piantedosi convochi incontro su assalto Mondiapol’

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “L’assalto al caveau della Mondiapol di Sassari è un episodio gravissimo che non ci può e non ci deve lasciare indifferenti. Dobbiamo tutelare la sicurezza dei cittadini e, soprattutto all’inizio della stagione turistica, non possiamo permetterci di dare una immagine negativa della Sardegna, che non è mai stata un luogo insicuro nè terra di criminali. Chiedo quindi al ministro Piantedosi di convocare un incontro urgente per discutere le iniziative necessarie a garantire l’ incolumità dei cittadini e delle forze dell’ordine. Non possiamo lasciare la nostra bellissima Sardegna in balia dei delinquenti”. Così in una nota Pietro Pittalis, vicepresidente della commissione Giustizia a Montecitorio e segretario regionale di Forza Italia in Sardegna.