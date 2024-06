Notizie cha aggiungono preoccupazione alla già precaria condizione in cui versa l’ospedale santagatese. Allarme ad allarme (non allarmismo, che è altra cosa). Un post del Movimento civico per l’ospedale rende noto come, ormai, i pazienti ricoverati presso l’ospedale del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori si contino sulle dita di una mano.

