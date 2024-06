Nei giorni scorsi il tribunale di Benevento ha emesso una ordinanza in merito al disturbo da rumore proveniente dal funzionamento di torri eoliche.

Il ricorso è stato presentato all’avvocato Antonio Maddalena, con studio professionale in Baselice. Per cui si lamentava che alcuni privati cittadini di San Marco dei Cavoti erano sottoposti a un rumore non tollerabile proveniente dal funzionamento di torri eoliche.

