Napoli Pride: Silvestro (Fi), ‘in piazza per diritti di tutti, difesa non ha colori politici’

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Oggi in strada a Napoli per i diritti di tutti. Al Pride per sensibilizzare l’opinione pubblica e i partiti sul valore della libertà. Ogni essere umano ha diritto ad organizzare la propria vita secondo i propri valori”. Così Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, in occasione del Pride di Napoli. “Una giornata di festa che appartiene a tutti, non ci posso essere bandiere o fazioni. La difesa dei diritti non ha colori politici ma deve essere condivisa da tutti”, conclude.