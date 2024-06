Catania: ferisce fratello a coltellate, arrestato colombiano

Catania , 29 giu. – (Adnkronos) – I carabinieri hanno fermato per tentativo di omicidio un 39enne colombiano che la notte scorsa a Catania ha ferito a coltellate il fratello 29enne. I motivi del ferimento sono ancora al vaglio degli investigatori. A dare l’allarme chiamando il 112 è stato il titolare di un fast food davanti al quale si è fermata la vittima. Il 29enne, con diverse ferite d’arma da taglio al collo ed un’emorragia in corso, con un’ambulanza è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. L’uomo non è in pericolo di vita. Sebbene in stato di choc, il ferito in ambulanza è riuscito a fare agli investigatori il nome del fratello.