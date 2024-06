All’orizzonte una giornata chiave per il restyling dell’attacco giallorosso: sul piatto i dialoghi con il Rimini per Claudio Morra e Davide Lamesta, due scenari in via di definizione che attendono l’ultimo bivio di una lunga ed estenuante trattativa. Dopo i primi sondaggi, nel corso delle ultime ore la Strega ha scelto di fare sul serio presentando una doppia proposta ufficiale al club biancorosso e attende la parola fine sulle trattative. Due le possibili strade da percorrere: una positiva, che permetterebbe alla società di via Santa Colomba di concretizzare i primi due acquisti del suo mercato estivo, l’altra invece negativa, che spingerebbe i giallorossi al piano B.

