Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Da italiana, chiedo a Giorgia Meloni: è vero, come scrivono alcuni giornali, che nei negoziati europei ha messo da parte gli interessi del nostro paese per non mollare quelli della sua parte politica? È vero che all’Italia preferisce l’estrema destra europea?”. Così su X la deputata democratica, Lia Quartapelle.