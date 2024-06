Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Se davvero, come sembra, Meloni ha votato contro Costa (appoggiato perfino da Orban) e Kallas e si è astenuta su Ursula von der Leyen, ha fatto un clamoroso e incomprensibile – se non per miopi ragioni di bottega politica – autogol nella porta italiana. Confidiamo per il futuro nella (anche interessata) benevolenza e pazienza dei principali partner dell’Italia in Ue”. Lo scrive su X il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.