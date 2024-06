Presentazione pubblica presso la sala consiliare della Rocca dei Rettori con i vertici della Provincia di Benevento e dell’Università degli Studi del Sannio per l’acquisto del Complesso Immobiliare di Via Calandra n. 4, denominato “Polo Didattico Calandra”, il cui contratto era stato sottoscritto poco prima presso studio del notaio Ambrogio Romano. Sono intervenuti per l’UniSannio: il Rettore Gerardo Canfora, il Direttore generale Gianluca Basile, il docente delegato all’Edilizia Giuseppe Maddaloni, la dirigente Simona Fontana; per la Provincia: il Presidente Nino Lombardi, il Vice Presidente Alfonso Ciervo, il Dirigente del Settore Amministrativo e del Pnrr Nicola Boccalone, il Dirigente del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica Salvatore Minicozzi. Unanime soddisfazione del Presidente, del Rettore e di tutti gli intervenuti.

