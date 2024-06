Il blitz di Marcello Carli per accendere il mercato del Benevento. La proposta ufficiale messa sul tavolo del Rimini per assicurarsi le prestazioni di Morra e Lamesta può rappresentare la svolta nelle trattative in entrata del club di via Santa Colomba che punta a consegnare quanto prima a Gaetano Auteri innesti per il proprio reparto offensivo. E’ in fase d’attesa il sodalizio giallorosso, fiducioso che tutto possa evolvere per il meglio, perché in fondo trovare un’intesa per i due calciatori è ciò che conviene anche al Rimini, sebbene la rinuncia a entrambi rischi di compromettere le ambizioni del club romagnolo.

