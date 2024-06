Bruxelles, 27 giu. – (Adnkronos) – “Spero” che ci sia un accordo sulle cariche apicali Ue per la legislatura 2024-29 in questo Consiglio Europeo, anche perché “abbiamo una sola sessione plenaria a luglio”, per cui se l’intesa arriverà oggi si potrà votare sull’elezione della presidente della Commissione Europea “il 18 luglio”. Lo dice la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, a Bruxelles.