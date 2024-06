Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Siamo fortemente impegnati in Ucraina non soltanto per difendere l’integrità territoriale di questo Paese, ma anche per difendere il diritto internazionale perché nessuno può permettersi di invadere un Paese per sottometterlo con la forza soltanto perché si è più grandi”. Ad affermarlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del suo intervento a Villa Taverna in occasione della Festa dell’Indipendenza Usa.