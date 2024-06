Come noto le principali carenze del sistema ospedaliero italiano sono nel numero medici non adeguato quasi ovunque con problema che si aggrava nei nosocomi delle aree interne e nei reparti più strategici, quelli del pronto soccorso. Particolari difficoltà nell’ospedale di Benevento, dove si resta in ambasce con nuova procedura concorsuale per assumere 13 medici specialisti emergenza urgenza. Numeri pesanti nel consuntivo della relazione sulla performance per quanto concerne gli accessi al Pronto Soccorso del ‘San Pio’, davvero molti rispetto la platea demografica di riferimento, segno di una rete territoriale Asl che non riesce a fare da filtro, come del resto palesato dal massiccio programma investimenti per i poli di Comunità, tra Ospedali e Case Comunità che proprio a queste lacune intendono sopperire.

