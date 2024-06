Fanpage: De Cristofaro (Avs), ‘Piantedosi sciolga gioventù nazionale, è gruppo neo-fascista’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, va sciolta. Il ministro dell’Interno deve considerarla per quello che è: un’organizzazione neofascista. Le nuove rivelazioni dell’inchiesta di Fanpage ‘Gioventù meloniana’ confermano e aggravano lo scenario già emerso nella prima parte. Parlano a ruota libera, non sanno di essere ripresi, si mostrano per quello che sono. Insultano ebrei, avversari politici, diversamente abili”. Lo scrive su Facebook il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

“Tipico di quella destra italiana che continua a riconoscersi nel fascismo e nel ventennio. Che considera le prese di distanza un fatto formale da esibire in pubblico. Pura facciata. Non parliamo di militanti di organizzazioni estremiste, ma di rappresentanti dell’organizzazione giovanile del partito della presidente del Consiglio Meloni. Personaggi che rivestono spesso ruoli di responsabilità tanto nella stessa GN che negli staff dei parlamentari di Fratelli d’Italia. È una vergogna che va cancellata immediatamente con lo scioglimento di Gioventù Nazionale”, conclude.