Fanpage: Bonaccini, ‘a quando condanna Meloni per minacce a Schlein?’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Mi chiedo come sia possibile che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non trovi modo di denunciare le aberranti parole, le minacce che dirigenti e militanti del movimento giovanile di Fratelli d’Italia hanno rivolto – come emerge dalla inchiesta di FanPage – alla segretaria del Pd Elly Schlein”. Così Stefano Bonaccini, presidente del Partito democratico.

“Io lo scorso anno, appena venne appeso a testa in giù un manichino con le sembianze della presidente Meloni, condannai immediatamente coloro che si resero protagonisti di tale gesto vergognoso, nonostante non fossero militanti dei Giovani Democratici. Dunque ora le chiedo: quanto tempo dovremmo aspettare per la sua doverosa condanna?”.