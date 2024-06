Fanpage: Boccia, ‘silenzio Meloni su inchiesta e insulti a Schlein preoccupante’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Da ore siamo intervenuti in aula, molti esponenti del nostro partito hanno fatto dichiarazioni per stigmatizzare quello che l’inchiesta di Fanpage ci ha raccontato: la promiscuità dell’estremismo fascista con il movimento giovanile di Fdi. Di fronte a tutto questo solo qualche dichiarazione imbarazzata e imbarazzante dagli esponenti del partito di maggioranza che condannano l’ ‘estremismo’. Nel frattempo restiamo in attesa della parole di Giorgia Meloni: il suo silenzio su quanto emerge dall’inchiesta di Fanpage e sulle minacce rivolte a Elly Schlein è sempre più preoccupante”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.