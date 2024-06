Avs: Salvini, ‘esordio Salis arrogante, paghi arretrati casa’**

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Non mi è piaciuto l’esordio arrogante della signora Salis che non ha chiesto scusa per aver occupato delle case, per non aver pagato migliaia di euro di affitto, mentre c’è chi per pagare il suo affitto e il suo mutuo rinuncia a fare la spesa o rinuncia ad andare al ristorante la sera. Occupare la casa è un reato”. Così Matteo Salvini a ‘Dritto e Rovescio’ in onda stasera su Rete4.

“Signora Salis, lei può anche essere stata eletta ma non vada a propagandare come un atto di ribellione quello che è un reato, perché la casa è sacra. E se uno ruba la casa popolare a uno che è in fila, commette un reato. Non c’è da vantarsene, c’è da chiederne scusa e da saldare gli affitti arretrati. Tanto adesso con lo stipendio da parlamentare europeo penso che possa permettersi di rimborsare”.