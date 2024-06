Ue: Schlein a Meloni, ‘difenda priorità Italia e non di Ecr’**

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Spero domani Meloni porti le priorità dell’Italia e non del suo partito politico”. Così Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

“E’ difficile fare l’interesse nazionale se in Ue ti accompagni con chi porta cartelli con scritto ‘mai un centesimo all’Italia’. Ho sento Meloni insistere sul nodo delle risorse comuni e sono certa che convincerà gli alleati a smettere di ostacolarli perchè chi dice meno Europa va contro l’interesse dell’Italia”.