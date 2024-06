Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Meloni non vuole inciuci con la sinistra? Non si preoccupi. Questa sinistra non è disponibile e non lo sarà mai” a fare accordi con le destre in Ue. Così Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue.