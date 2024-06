Ue: Meloni, ‘su top jobs si sta creando precedente, in discussione idea d’Europa’

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Sui top jobs “non è mai accaduto che si partisse da quelli che dovevano essere incarichi diciamo ‘neutrali’ nella loro appartenenza politica, che poi certo rispondevano a un’indicazione che arrivava dai cittadini ma non erano immaginati in una logica di maggioranza e opposizione”, come al “contrario sta accadendo, il che vuol dire obiettivamente creare un precedente secondo me molto discutibile. Molto discutibile per l’idea che noi abbiamo, che penso tutti insieme dobbiamo avere, di Europa”. Lo dice Giorgia Meloni, in Senato per le repliche dopo le comunicazioni in vista del Consiglio Ue.