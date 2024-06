Sanità: Pd chiede ritorno in commissione legge Schlein, ‘salviamo insieme Ssn’**

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Non fatevi scudo di un parere della commissione Bilancio, apriamo una discussione vera”. Così la capogruppo del Pd, Chiara Braga, in aula alla Camera sulla pdl a prima firma Schlein per incrementare le risorse al Servizio sanitario nazionale, su cui la commissione Bilancio ha espresso parere negativo sulle coperture finanziarie.

“Propongo il ritorno in commissione. Faccio un appello ai colleghi, per aumentare i finanziamenti per salvare il sistema sanitario nazionale, è troppo importante. Vi chiediamo, è un appello davvero, di lavorare insieme e tornare a discutere in commissione di come trovare insieme le risorse e garantire le risposte a un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione”.