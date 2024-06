Mo: media, ‘riserve Iran su piani milizie irachene di sostenere Hezbollah’

Teheran, 26 giu. (Adnkronos) – L’Iran ha espresso riserve sui piani delle milizie irachene di sostenere Hezbollah se dovesse scoppiare una guerra con Israele in Libano. Lo rende noto il giornale di proprietà saudita Asharq al-Aqsat, citando quattro fonti secondo le quali un alto ufficiale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica si è incontrato con i leader delle milizie a Baghdad per discutere e considerare piani non ancora approvati.

Secondo le fonti, l’Iran era interessato alle proposte per Hezbollah, che includono la ridistribuzione delle milizie irachene in Siria e il trasferimento di armi con un unico camion, invece che con un convoglio, in modo da non attirare attacchi israeliani. Le milizie irachene, inoltre, sarebbero state pronte a recarsi in Libano per sostenere Hezbollah, ma l’ufficiale iraniano ha ritenuto che la loro proposta fosse “troppo entusiastica al momento”. Secondo il rapporto, Hezbollah ha rifiutato l’offerta dei gruppi di prendere parte ad una possibile guerra.