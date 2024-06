Migranti: Schlein, ‘Meloni ha fatto di Italia l’Albania di Orban’**

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Che nessuno parli più in Europa di redistribuire i migranti, non è un successo ma una resa ai vostri alleati, a Orban. Mentre voi fate un accordo cinico con l’Albania, noi siamo diventati l’Albania dei vostri alleati”. Così Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue. “Dico a Meloni che il problema non sono le sue personali simpatie o amicizie: il punto è con chi costruire alleanze strategiche per l’Italia”.