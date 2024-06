San Giorgio del Sannio – Uccp, slitta l’incontro all’Asl: senza nuovi medici orari ridotti e sabato chiuso

E’ slittato a domani, 26 giugno, la riunione tra i vertici dell’Asl e la rete di sigle che sta tenendo viva l’attenzione sul futuro dell’ex Uccp di San Giorgio del Sannio.

Ancora attesa dunque per un incontro dal quale dovranno emergere non solo garanzie per il nuovo assetto della struttura, ma anche soluzioni per la carenza medici.

Il direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe, in un faccia a faccia con la giunta sangiorgese, ha assicurato rimedi tempestivi per ‘tappare i buchi’ del personale medico. Anche perché, in assenza di effettivi riscontri, dal 1° luglio l’orario di apertura del presidio di viale Manzoni subirà un taglio: dal lunedì al venerdì apertura nelle fasce 8-13 e 16-20, e chiusura sabato.

