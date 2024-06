In Vaticano la presentazione dei Riti Settennali di Guardia

Nell’imminenza dei Riti settennali di penitenza in onore dell’Assunta, che si terranno a Guardia Sanframondi nel prossimo mese di agosto, il Parroco e Rettore del Santuario dell’Assunta in Guardia Sanframondi, ha il piacere di annunciare che il prossimo 13 luglio la manifestazione penitenziale verrà ufficialmente presentata alla stampa nell’aula Giovanni Paolo II di Via Paolo VI, 21, presso l’Istituto delle Suore di Maria Bambina (Città del Vaticano).

