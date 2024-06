Sono giorni di calma solo apparente in casa Benevento, dove in realtà le trattative impazzano. L’obiettivo, ormai non è più un mistero, è quello di consegnare i primi rinforzi ad Auteri in tempo con l’inizio ufficiale del calciomercato estivo, previsto come di consueto per il 1° luglio. Ci proverà Marcello Carli, sebbene abbia messo in conto il rischio che i tempi possano dilatarsi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia