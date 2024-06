Roma, 25 giu. – (Adnkronos) – “Non si scappa col pallone in mano. Non è colpa degli elettori se la destra ha perso, è colpa loro. Noi non ci stiamo, e troviamo grave e sconveniente che la seconda carica dello stato parli di cambiare le regole a pochi minuti dalla sconfitta, manca il senso delle istituzioni”. Così Elly Schlein al Nazareno.