Hanno preso il via e proseguono a ritmo spedito i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido, finanziato coi Fondi del Pnrr per 1,3 milioni di euro. Lo ha annunciato il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo.

