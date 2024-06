Criticità non ascrivibili al Comune ovvero ad Asia Benevento per l’assegnazione dell’appalto ‘progetto e messa in opera di attrezzature’ per il progetto “Dal Vetro alla Sabbia, Casa dell’Acqua e Mangiaplastica. Riduzione volumetrica e valorizzazione del rifiuto vetro e riduzione dei rifiuti in plastica” e non assegnazione a completamento della procedura dell’appalto attrezzature per l’iniziativa avente l’obiettivo di evitare a monte la produzione dei rifiuti, prevederne il riciclaggio e diminuirne il volume ottimizzando il trasporto.

