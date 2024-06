Salini: “Webuild vuole celebrare mondo delle atlete, storie meravigliose da raccontare”

Roma, 24 giu. – (Adnkronos) – “Le donne mettono ancora più forza, per loro è ancora più difficile. Le atlete sono tante. Sono persone che hanno tutte storie meravigliose da raccontare, storie che spesso nascondono grandissimi sacrifici e che poi arrivano finalmente alla notorietà. Volevo celebrare anche questo mondo delle atlete che fanno molta fatica per arrivare dove sono”. Lo dice l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini a margine della presentazione di ‘Atlete italiane campionesse di vita e di sport’, al Centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ a Roma. L’obiettivo di Webuild è quello di promuovere i valori dello sport attraverso il racconto delle storie di grandi sportive italiane.

“Faremo una serie di eventi, è importante che lo sport racconti che si possa arrivare a grandi traguardi con fatica e costanza”, aggiunge Salini che sottolinea l’importanza della formazione per il gruppo Webuild, spiegando come nell’ azienda “ci sia un programma di assunzioni dei giovani molto importante”.

