Sfiorata la trageda per una donna anziana a Castelpagano. Un rogo ha coinvolto un caseggiato, con le fiamme divampate nella cucina, presumibilmente per via di un corto circuito.

L’incendio ha rapidamente divorato diversi mobili, ma il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio: i caschi rossi hanno tempestivamente portato la donna fuori dall’abitazione e poi spento il rigo.

