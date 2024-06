Mo: Boldrini, ‘mozione per riconoscimento stato Palestina, governo come don Abbondio’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Il governo Meloni continua a ripetere di essere a favore della soluzione ‘due popoli e due stati’ in Medio Oriente: lo ha fatto di nuovo il ministro degli Esteri Tajani nell’ultima seduta congiunta delle Commissioni di Camera e Senato. Ma se non vogliamo che resti una vuota dichiarazione di intenti bisogna riconoscere che al popolo palestinese è stato impedito per decenni di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione, sancito dalla risoluzione dell’Onu del 1947 che prevedeva già la nascita dello Stato di Palestina e che questa è una grave violazione del diritto internazionale”. Così in discussione generale, Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“E bisogna anche prendere atto che in Cisgiordania non c’è più alcuna continuità territoriale. Se al momento degli accordi di Oslo del 1993, infatti, c’erano circa 136mila coloni, oggi ce ne sono oltre 700mila insediatisi illegalmente nelle case e nelle terre dei palestinesi nell’indifferenza o col tacito consenso della comunità internazionale. Non c’è alternativa: per ripristinare la continuità territoriale senza cui non può esserci uno Stato, i coloni devono ritirarsi – ha sottolineato Boldrini -. Ma soprattutto non ci possono essere due popoli e due stati senza il riconoscimento dello Stato di Palestina su cui anche il mio partito ritiene importante presentare una mozione. Questa volontà, nel governo Meloni, non c’è: lo dimostrano i fatti. Lo dimostra l’astensione all’Assemblea generale dell’Onu quando si chiede di riconoscere la Palestina come membro effettivo, lo dimostra la non attuazione della mozione approvata già nel 2015 dal Parlamento, lo dimostra che lo hanno già fatto 146 paesi nel mondo ma non l’Italia”.

“Meloni e Tajani fanno come don Abbondio: scappano e non si assumono le loro responsabilità. Continuare a ripetere “due popoli e due stati” senza fare nulla di concreto è un’enorme presa in giro, vuol dire solo alimentare un equivoco. E vuol dire non fare nulla per la pace – ha evidenziato ancora la deputata dem -. Se fosse già esistito lo Stato di Palestina forse non ci sarebbe stato neanche l’attacco terroristico del 7 ottobre da parte di Hamas e la carneficina a Gaza con oltre 37mila morti in gran parte donne e bambini”.