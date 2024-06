Sembra di leggere lo stesso copione criminale nei tre reati predatori messi a segno in altrettante abitazioni tra Telese Terme e Sant’Agata de’ Goti. I ladri – nella notte di sabato – si sono intrufolati in due case a Telese e in una terza a Sant’Agata, quando i proprietari erano altrove. Hanno rovistato ovunque e messo tutto sotto sopra, per mettere le mani sui soldi, monili in oro, oggetti preziosi come orologi. In un caso è stato portato via anche un salvadanaio. Quindi la fuga con il favore delle tenebre. Al ritorno nelle rispettive dimore l’amara sorpresa per i padroni di casa.

