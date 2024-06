Nelle prossime settimane tre medici specialisti di medicina emergenza urgenza in forza al Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ per legittime motivazioni andranno in congedo straordinario, aumentando nei fatti il livello di carenza numerica di camici bianchi nel reparto. Reparto sottoposto a pressione proprio questa settimana e in queste ultime ore per via di un notevole aumento degli accessi, causati da stati malessere o dall’aggravamento di patologie gravi legati all’ondata calore in atto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia