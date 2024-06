Disagi nella circolazione nel cuore della Valle Caudina. Da alcuni giorni, infatti, è chiusa alla circolazione la Fondovalle Isclero nella sezione Moiano-Bucciano.

In tal senso l’ordinanza della Rocca dei Rettori, ente gestore della arteria. La decisione per consentire l’esecuzione di lavori presso la galleria Monticello, percorso che sarà interessato dalla predisposizione di nuova pubblica illuminazione. Contestualmente si approfitterà anche della circostanza per consentire il passaggio della rete fognaria a servizio della parte periferica della città di Airola. Due interventi in uno, con una unica chiusura, evitando quello che sarebbe stato un doppio stop. In ogni caso disagio (a fin di bene, sia chiaro) per gli utenti della strada che dovranno uscire, per bypassare la chiusura, rispettivamente ad Airola e a Moiano/Bucciano.

