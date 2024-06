Fdi: Vietri, ‘vile gesto contro sede Battipaglia, individuare e punire colpevoli’

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Esprimo la mia solidarietà al Circolo di Fratelli d’Italia di Battipaglia (Salerno) per il raid vandalico contro la propria sede”. Lo afferma il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri in merito a quanto accaduto a Battipaglia, dove ignoti hanno forzato la porta d’ingresso della sede cittadina di Fdi ed inserito della colla nella serratura impedendo al direttivo di poter svolgere una riunione.

“Si tratta -aggiunge- di un vile gesto -non il primo nella nostra Nazione contro una sezione locale di Fdi -che testimonia ancora una volta un clima di intolleranza verso la nostra comunità, ma dal quale sicuramente dirigenti e militanti battipagliesi non si faranno intimidire. Auspico -conclude Vietri- che i responsabili vengano al più presto individuati dalle forze dell’ordine e puniti”.