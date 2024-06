Comunali: Speranzon (Fdi), ‘a Lecce e Urbino da sinistra abuso potere’

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “A Lecce e ad Urbino sono andati in onda oggi due episodi di abuso di potere che meritano una denuncia. Emiliano che partecipa ad un incontro in pieno silenzio elettorale con dirigenti Asl e ad Urbino minacciata una persona a cui è stata chiesta la prova fotografica del proprio voto. La sinistra fa un uso delle istituzioni illecito, perché di questo si tratta”. Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia al Senato.

“Mi auguro -aggiunge- che il corpo elettorale punisca severamente questi gesti col proprio voto ma soprattutto auspico che quanto accaduto oggi in queste due città non resti impunito”.