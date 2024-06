La base di partenza sarà anche buona, ma in ogni caso il Benevento dovrà intervenire profondamente per mettere a disposizione di Auteri una squadra più aderente alla sua idea di calcio.

Ripartirà dalle certezze il club giallorosso che però avrà necessariamente bisogno di rinforzi: non solo in attacco, ma in ogni reparto del campo. Per comprare, però, bisognerà anche vendere, cosa che diventa un’urgenza in un organico che già adesso conta 34 elementi che presto potrebbero arrivare almeno a 36 se la linea operativa del sodalizio di via Santa Colomba non dovesse subire intoppi.

