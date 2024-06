Qualche altro giorno d’attesa (e di trattive, ovviamente) prima di poter inaugurare la sessione estiva con i rinforzi che Auteri attende. Sarà un week-end di contatti frenetici per Marcello Carli che conta di ottenere il via libera alle prime operazioni in entrata che si concentreranno in questo momento esclusivamente sul reparto avanzato.

