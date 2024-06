“La dirigente Morgante ha tradito le nostre aspettative, ci ha tradito. Adesso il nostro interlocutore diventa il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca”. Sono queste le parole venute, sostanzialmente, dal sindaco Salvatore Riccio nel contesto della manifestazione svoltasi nel pomeriggio di ieri nel piazzale antistante il Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Un momento che era stato promosso dalla stessa amministrazione comunale di Sant’Agata de’ Goti al fine di aggiornare la popolazione rispetto alle evoluzioni relative alla questione ospedaliera e per interfacciarsi con la stessa per quel che riguarda le future iniziative. E le notizie portate da Riccio non sono state esattamente esaltanti.

