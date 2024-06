Morte Singh: Fratoianni, ‘cordoglio non basta più, domani a Latina’

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Una scia di sangue senza fine. Nemmeno il tempo di piangere l’ultima vittima che un altro lavoratore muore del suo lavoro. L’ultimo lavoratore è morto in provincia di Mantova. Aveva 35 anni ed è stato risucchiato dal macchinario a cui stava lavorando. Meno di 24 ore fa la morte di Pierpaolo Bodini, operaio agricolo, solo 18 anni”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Stanotte il gravissimo incidente a Bolzano, dove un’esplosione in una fabbrica di alluminio ha coinvolto 8 operai, di cui 5 gravi e due in terapia intensiva. Voglio dirlo ancora più forte. Il cordoglio e le parole di circostanza non bastano. Servono i fatti, serve che la politica intervenga, al contrario di quello – prosegue l’esponente rossoverde – che aveva dichiarato Meloni all’inizio del suo mandato. Lo ricordate? ‘Non disturberò chi vuole fare’, disse, ma almeno garantisca la sicurezza”.

“Domani pomeriggio alle 17 sarò a Latina, al presidio in ricordo di Satnam Singh. Cos’altro deve succedere prima che chi ci governo – conclude Fratoianni – faccia qualcosa per chi ogni giorno rischia di morire sul posto di lavoro?”.