Mes: Marattin, ‘ripresentata pdl ratifica, Fi che farà?’

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Stamattina Italia Viva ha presentato nuovamente la mia proposta di legge – bocciata dalla maggioranza nel dicembre scorso – sulla ratifica del trattato di riforma del Mes”. Lo scrive su X Luigi Marattin, capogruppo di Italia Viva in Commissione Bilancio alla Camera.

“Un trattato ratificato da 19 paesi dell’Eurozona su 20, senza che neanche il più estremista dei blogger sovranisti sollevasse anche solo un millesimo delle scemenze populiste che, in Italia, sono state sostenute da esponenti di primissimo piano di governo e maggioranza. Così vediamo se Forza Italia – che a dicembre si era astenuta, permettendo la bocciatura della legge – è davvero, come da una settimana dice di essere, ‘la casa dei centristi, dei liberal-democratici e degli europeisti'”, conclude.